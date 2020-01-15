شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء الأمور: سيساعد على زيادة التركيز وتواصل الدراسة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المواطن إسماعيل العلي: الأمر الملكي يصب في مصلحة الطلبة بشكل عام بتقديم فترة الاختبارات، ويسمح باستمتاع الأهالي والطلبة بأجواء العيد والإجازة الصيفية، بالإضافة إلى إعطاء فرصة خلال شهر شعبان للمراجعة والاستعداد المتميز في أول 10 أيام من شهر رمضان، يكون خلالها قد تعود الطلبة على الصيام.
وقال المواطن ناصر العتيبي: تنظيم الوقت مهم جدا وذلك بالاستعداد المبكر للامتحانات، وأدائها في شهر رمضان يكون أسهل وتنظيم الوقت يكون سلسا للجميع.
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