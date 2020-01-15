شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء الأمور: سيساعد على زيادة التركيز وتواصل الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

عبر عدد من أولياء الأمور عن امتنانهم للأمر الملكي بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، والتي كان مقررا لها بعد عيد الفطر المبارك، وأشار إلى أن تقديم موعد الاختبارات يسمح بتواصل أجواء الدراسة بدلا من التوقف لإجازة العيد، كما سيسمح للطلاب بتنظيم وقتهم بشكل أفضل خلال شهر رمضان. وقال المواطن عبداللطيف الحسن: إن مواصلة الدراسة للامتحانات وعدم وجود إجازة فاصلة بينهما أفضل، لاختتام العام الدراسي قبل عيد الفطر، بعدما كانت هناك إجازة للعيد تستمر لـ 14 يوما، وربما أحدثت هذه الفترة فتورا لدى الطلاب والطالبات يفقدهم التركيز والتواصل في المذاكرة.

وقال المواطن إسماعيل العلي: الأمر الملكي يصب في مصلحة الطلبة بشكل عام بتقديم فترة الاختبارات، ويسمح باستمتاع الأهالي والطلبة بأجواء العيد والإجازة الصيفية، بالإضافة إلى إعطاء فرصة خلال شهر شعبان للمراجعة والاستعداد المتميز في أول 10 أيام من شهر رمضان، يكون خلالها قد تعود الطلبة على الصيام.

وقال المواطن ناصر العتيبي: تنظيم الوقت مهم جدا وذلك بالاستعداد المبكر للامتحانات، وأدائها في شهر رمضان يكون أسهل وتنظيم الوقت يكون سلسا للجميع.