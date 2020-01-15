شكرا لقرائتكم خبر عن 30 حملة طبية لمركز الملك سلمان في 14 دولة والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 حملة طبية تطوعية في 14 دولة حول العالم خلال عام 2019، شملت اليمن، والأردن، والمغرب، وجزر القمر، وإرتيريا، والكاميرون، وموريتانيا، والنيجر، وبنجلاديش، ونيجيريا، وباكستان، والسودان، وتنزانيا، والسنغال، بمشاركة 228 متطوعا على مدى 218 يوما، أجريت فيها 9،342 عملية جراحية مختلفة، إضافة إلى صرف 21،521 نظارة طبية وتقديم وصفات وعلاجات متنوعة، استفاد منها 74،403 أفراد، تركت آثارا إيجابية على الكثير من شرائح المجتمع في تلك الدول.

ففي اليمن، نفذ المركز 7 حملات متنوعة بمختلف المحافظات استفاد منها 5،371 فردا. كما أنشأ المركز البرنامج الطبي التطوعي للعيادات الشاملة لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين في الأردن استفاد منه 1،770 فردا. وفي المغرب قام المركز بتنفيذ 4 حملات متفرقة في مجال مكافحة العمى، وجراحة الغدد، وجراحات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال استفاد منها ما يقارب الـ5،024 فردا.

كما نفذ في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة 109 عمليات في مجال جراحة الأطفال والمسالك البولية، استفاد منها 479 فردا. وفي إرتيريا فقد أجرى المركز حملتين طبيتين لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، حيث قام أطباء المركز بتنفيذ 840 جراحة لإزالة الماء الأبيض والماء الأزرق والظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها، والكشف على 9،578 حالة. ونفذ حملتين لمكافحة العمى في جمهورية الكاميرون في مدينتي مراوا وفمبت، استفاد منها 2،473 مريضا. وحملة لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في نواكشوط بموريتانيا استفاد منها 120 مريضا. و3 حملات لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في بنجلاديش استفاد منها 18،600 فرد.

وحظيت نيجيريا بـ4 حملات لمكافحة العمى استفاد منها 21،680 فردا. وفي باكستان نظم المركز حملة لمكافحة العمى على مدى 7 أيام استفاد منها 6،295 مريضا. وأجريت في السودان حملة تطوعية لجراحات القلب المفتوح والقسطرة في العاصمة الخرطوم، نفذت 100 جراحة تكللت جميعها بالنجاح. وأطلق المركز في مدينة دار السلام بتنزانيا حملة لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال استفاد منها 72 مريضا، وحملة لمكافحة العمى في السنغال أجرت أكثر من 400 عملية جراحية.