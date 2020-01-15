"اليوم" تهنئ

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وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة.

وتهنئ ”الخليج 365”، ندى بنت صالح بن عبدالرحمن السماعيل بتعيينها على وظيفة «مدير عام تعليم محافظة جدة» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم، كما تهنئ المرقين وهم: مساعد بن محمد بن حمد المزيد إلى وظيفة «مستشار تخطيط» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع، وعبدالإله بن عبدالرحمن بن علي الشهراني إلى وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحيدري إلى وظيفة «مستشار تخطيط» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وأحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد إلى وظيفة «وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تهنئ د. عبدالرحمن بن بدر بن مشعان الحربي بترقيته إلى وظيفة «مستشار مساحة» بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة، وعلي بن محمد بن عبدالرحمن الجمعة إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، ومحمد بن مبارك بن سعد الشهراني إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وم. عبدالله بن صالح بن عبدالله مضيان إلى وظيفة «مهندس مستشار تخطيط» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية، وعبدالله بن زعل بن محمد العنزي إلى وظيفة «مستشار تخطيط» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.