شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: نقف مع العراق ضد كل تهديد لأمنه واستقراره والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، خلال جلسته أمس في قصر اليمامة، عن أحر التعازي وصادق المواساة لسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، وللعائلة المالكة في سلطنة عمان، وللشعب العماني الشقيق، وللأمتين الإسلامية والعربية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان، كما عبر المجلس عن تهنئته ومباركته له، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، داعياً الله أن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يسدد خطاه لمواصلة المسيرة لما فيه ازدهار السلطنة وتطورها. وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، ونتائج مباحثاته -أيده الله- مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ومضمون الرسالة التي تسلمها من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
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