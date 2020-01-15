شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي - تونسي في الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في الجمهورية التونسية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «263 / 64» وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون سعودي - تونسي في الإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.