شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة هيفاء عضوا بمجلس الطيران المدني والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على تعيين صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل سعود، عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

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