شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب بمؤتمر تقنية البترول الدولي والان نبدء بالتفاصيل

رحب مجلس الوزراء بافتتاح أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول «IPTC 2020» الذي يعقد للمرة الأولى في المملكة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وافتتحه نيابة عنه سمو وزير الطاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين ورؤساء وقادة صناعة الطاقة من مختلف دول العالم، مؤكدا المجلس أن أعمال المؤتمر الذي تستضيفه أرامكو السعودية تنسجم مع رؤية المملكة 2030، وتعكس هذه الصناعة الجهود المستمرة في المملكة لجعل رؤية الطاقة العالمية حقيقة واقعية.

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