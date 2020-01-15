شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم تقني مع إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأعد مرسوم ملكي، وذلك بعد الاطلاع ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «19/ 4» وتاريخ 28-3-1441هـ.

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