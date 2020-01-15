شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات جوية مع تشاد وألبانيا والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد في مجال خدمات النقل الجوي، ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «28 / 6» وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «23 / 5» وتاريخ 29 / 3 / 1441هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

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