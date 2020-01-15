شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد الحساب الختامي لمدينة الطاقة الذرية والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «32 - 13 / 41 / د» وتاريخ 22 / 4 / 1441هـ.

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