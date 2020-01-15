شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق عربي - دولي في المساعدات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

تناول مجلس الوزراء ما حققته المملكة العربية السعودية من تفوق دولي في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، بحصولها على المركز الخامس عالميا، والأول عربيا، وفق ما نشرته منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة «FTS»، وتصدرها المانحين لليمن من إجمالي المساعدات المقدمة خلال العام 2019، مؤكدا أن ذلك جاء بعد توفيق الله وعونه ثم نتيجة للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -أيدهما الله- للعمل الإنساني والإغاثي الذي يعكس القيم الراسخة والمبادئ الثابتة لقيادة المملكة وشعبها، المستمدة من تعاليم الدين الحنيف.

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