شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعضاء بمجلس مركز الاعتماد والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء تعيين أحمد بن براك الدخيل، وكمال بن عبدالحميد الجهني، وسعود بن محمد الغرابي، أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد.

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