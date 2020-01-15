شكرا لقرائتكم خبر عن برامج ومسابقات بمهرجان «مهن المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

يقيم نادي الحي بالمتوسطة الثامنة بالجبيل مهرجان «مهن المستقبل»، ضمن خطة برنامج أندية الحي في شركة تطوير التعليمية، ووزارة التعليم، حيث تنفذ كل منطقة من مناطق المملكة مهرجانا ومسابقات للفتيات، وخصصت إدارة التعليم مهرجان مهن المستقبل في أندية الحي للبنات بتعليم المنطقة الشرقية، وقد بلغ عدد الأعضاء المسجلين في النادي 2474، حيث يستقبل الطالبات من المرحلة الابتدائية الأمهات والجدات.

وقالت قائدة نادي الحي بالمتوسطة الثامنة بالجبيل والحاصل على المركز الأول على أندية الحي على المستوى الوطني فوزية الطوالة: إن المهرجان يأتي تزامنا مع إجازة الفصل الدراسي الأول، حيث يتم فيه تقديم برامج ترفيهية وتعليمية للطالبات؛ لإكسابهن مجموعة من المهارات الإبداعية، والفنية، والعلمية، والتركيز على مهن المستقبل، والمهارات المطلوبة، والتزود بها، إضافة إلى مجموعة فعاليات منها إطلاق مسابقات متنوعة للطالبات كمسابقة ماراثون الجري، والسلة الطائرة والتي تتوافق مع رؤية المملكة وبرنامج جودة الحياة.