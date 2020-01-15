شكرا لقرائتكم خبر عن برامج ومسابقات بمهرجان «مهن المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت قائدة نادي الحي بالمتوسطة الثامنة بالجبيل والحاصل على المركز الأول على أندية الحي على المستوى الوطني فوزية الطوالة: إن المهرجان يأتي تزامنا مع إجازة الفصل الدراسي الأول، حيث يتم فيه تقديم برامج ترفيهية وتعليمية للطالبات؛ لإكسابهن مجموعة من المهارات الإبداعية، والفنية، والعلمية، والتركيز على مهن المستقبل، والمهارات المطلوبة، والتزود بها، إضافة إلى مجموعة فعاليات منها إطلاق مسابقات متنوعة للطالبات كمسابقة ماراثون الجري، والسلة الطائرة والتي تتوافق مع رؤية المملكة وبرنامج جودة الحياة.
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