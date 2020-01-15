بشكل مؤقت.. تعليق حركة الملاحة في مطار الخرطوم

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، يوم أمس الثلاثاء، إغلاق الملاحة في مطار الخرطوم، لعدة ساعات، وذلك بصورة مؤقتة.

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وبحسب ما قاله الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني، عبد الحافظ عبد الرحيم ، في تصريح له، فإن الإغلاق يشمل هبوط وإقلاع الطائرات، موضحا أنه من المقرر أن ينتهي هذه الإغلاق خلال ساعات قليلة.

وأوضح أن قرار إيقاف الملاحة في مطار الخرطوم، جاء بعد التنسيق بين هيئة الطيران المدني، والشركة القابضة لمطارات السودان، ومطار الخرطوم، موضحا أنه تم إخطار هيئات الطيران الدولية بهذا القرار، والذي جاء بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية.

وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت تعليق الملاحة بشكل مؤقت لمدة 5 ساعات، من الساعة الثالثة إلى الساعة الثانية مساء، قبل أن تمدها إلى 5 ساعات أخرى.

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