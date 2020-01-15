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حاول إجهاض زوجته فقتلها ثم تخلص من جثتها
متابعات الخليج 365 - القاهرة
ألقت الشرطة المصرية القبض على رجل تسبب في وفاة زوجته بعدما حاول إجهاضها.
وبحسب ما نشرته مواقع الأخبار المصرية، فإن قسم شرطة حي النزهة، تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة، في العقد الثالث من العمر، ملقاة في أحد الشوارع، ليتوجه رجال الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، حيث تبين أن المتوفاة ترتدي ملابس منزلية ملطخة بالدماء.
فحص رجال الشرطة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، حيث تبين أن شخصًا مجهولًا قام بإلقائها وهرب على الفور، ليتبين بعد ذلك أنه زوجها.
ونجح رجال الشرطة في إلقاء القبض على الزوج، حيث اعترف بجريمته.
وكشف الزوج تفاصيل ما حدث بينه وبين زوجته، قائلًا: إنها أخبرته بخبر حملها، فحاول إقناعها بضرورة إجهاضه، بل وبدأ في محاولة إجهاضها بنفسه، إلا أنها فارقت الحياة، فشعر بالخوف من القبض عليه ولذا قرر التخلص من جثها وإلقائها في الشارع.
حرر رجال الشرطة محضرًا بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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