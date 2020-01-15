اختلفت مع زوجها فحاولت الانتحار!

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

ألقت وافدة أردنية بنفسها من الطابق الثاني بمنزلها الكائن في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت؛ بسبب خلافات مع زوجها.

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وأكد مصدر أمني أن الوافدة في العقد الثاني من عمرها، ونُقلت إلى مستشفى العدان للعلاج، حيث تبين تعرضها لبضع كدمات بسبب إلقاء نفسها من هذا الارتفاع.

وتابع أن الشابة رفضت تسجيل قضية لدى السلطات الأمنية، مشيرةً إلى أن ما أقدمت عليه كان بسبب خلاف بينها وبين زوجها، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

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