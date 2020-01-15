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السيطرة على حريق بمجمع تجاري في جدة
لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث
متابعات الخليج 365 - واس
سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم على حريق بمجمع تجاري لبيع الأدوات الكهربائية بحي العزيزية بمحافظة جدة.
وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات 911 تبلغت في تمام الساعة 15:15 عن حادث حريق في مجمع تجاري وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة التي بلغت 13 فرقة إطفاء وإنقاذ بالإضافة إلى المعدات المساندة وبالوصول لموقع الحادث اتضح أنه عبارة عن حريق بعدد من المحلات بمجمع تجاري نشاطه بيع الأدوات الكهربائية وتمت السيطرة على الحريق ولم تسجل أي إصابات.
وأهاب القرني بجميع أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة توفير وسائل السلامة بمواقعهم والمحافظة على عمل الصيانة الدائمة لها متمنيًا السلامة للجميع.
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