السلطات الإسبانية تمنع المواطنين من الخروج عقب انفجار مصنع كيماويات

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي شخص واحد مصرعه، بينما أصيب ستة أشخاص آخرون، في أعقاب انفجار وقع في مصنع للبتروكيماويات في إسبانيا، وذلك في الساعة السادسة والنصف من مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، فإن الانفجار وقع في مصنع للكيماويات في إقليم تاراغونا بشمال شرق إسبانيا، ومن المرجح أن يكون نتيجة لحادث كيميائي.

ووصفت وكالة الحماية المدنية في منطقة كاتالونيا الانفجار بأنه “حادث كيماوي”، وحذرت المواطنين الذين يعيشون في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 800000 نسمة، وعدد من البلدان المجاورة، بعدم الخروج من منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب كإجراء وقائي.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه فور وقوع الحادث انتقلت20 سيارة طوارئ إلى المكان الحادث، وقال رجال الإطفاء: إن هناك أربع إصابات خطيرة، وأن المصابين يتلقون العلاج في خدمات الطوارئ.

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ونشر رئيس إقليم كاتالونيا، كيم تورا، تغريدة قال خلالها: “أود أن أرسل تعازي إلى أسرة الشخص الذي توفي نتيجة لهذا الحادث، نود أيضًا إرسال رسالة إلى السكان وإخبارهم أنه ليس هناك أي عوامل سامة في الهواء”.

كما نشر المسؤول في منطقة كاتالونيا الإسبانية، ميكيل بوخ، تغريدة قال خلالها: إن الانفجار تسبب في وفاة شخص واحد، وإصابة ستة أشخاص آخرين، وأوضح أن الدخان الناجم عن الحريق لم يكن ساما ولكنه نصح السكان أيضًا بالبقاء في منازلهم.

وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي ترصد حادث الانفجار على الإنترنت، والدخان الكثيف الذي تصاعد من المصنع فور حدوثه.

وقال مشغل القطار روداليس: إنه تم تعليق القطارات المحلية بين تاراغونا وميناء أفينتورا المجاور بناء على أوامر الشرطة، بينما قالت هيئة النقل الإقليمية: إن بعض الطرق قد أغلقت بالفعل بسبب الحادث.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن رجال الإطفاء قالوا: إن الحريق الناجم عن الانفجار تحت السيطرة، إلا أنه من المتوقع أن يستمر الحريق حتى الساعات الأولى من صباح الغد.

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