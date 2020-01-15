توصية باستبدال “عقوبة التوقيف” للمتغيبات عن منازلهن بعقوبة جديد!

بدأ مجلس الشوري في دراسة توصية تقدمت بها العضوة بالمجلس الأكاديمية “إقبال درندري”، بشأن استبدال عقوبة “التوقيف” للأبناء من الجنسين المتغيبين عن منازل ذويهم. ونصت التوصية المقدمة على أن ”على مجلس الأسرة دراسة مشكلة شكاوى ودعاوى التغيب والعقوق المقدمة من أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم وأسبابها، واقتراح الحلول والتدابير المناسبة للحد منها“، وفقًا لما أوردته صحيفة “الوطن”.

وأشارت الأكاديمية في توصيتها إلى أن الجاري الآن هو أنه ”إذا رفضت الفتاة أن ترجع مع الأب أو الولي تودع في دار رعاية إذا كانت أصغر من 30 سنة وإلا فالسجن. وإذا رفض الأب أو الأخ استلامها عقوبة لها ونكاية فيها فإنها تحال للسجن العام وتحال إلى النيابة العامة بتهمة تغيب وهروب وعقوق، وتبقى الفتاة محتجزة، سواء في دار الرعاية أو السجن، وتبقى القضية مفتوحة إلى أن يحكم فيها. وحتى وهي في الشرطة إذا ثبت أنها مظلومة ورفض والدها أن يستلمها ولا يوجد من يكفلها، فإن مصيرها التوقيف والسجن؛ لأن الموضوع مرتبط بدعاوى العقوق“. وأشادت شرائح كثيرة من رواد مواقع التواصل بتوصية “درندري”، حيث يقول أصحاب ذلك الرأي إن العائلات التي تسيء معاملة بناتها وتعنفهن تستغل القانون لصالحها بهدف إخضاع بناتها.