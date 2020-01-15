أدّى محافظ صامطة، أحمد زعلة، وجموع من المصلين عصر اليوم (الثلاثاء) بجامع قرية الزاوية، صلاة الميت على شهيد الواجب رقيب أول علي بن عبده كريري، أحد منسوبي القوات المسلحة.
وقدّم محافظ صامطة التعازي لذوي الفقيد الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في جازان، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. فيما عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: استشهاد رقيب أول “كريري” في الحد الجنوبي.. ومحافظ صامطة ينقل التعازي لذويه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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