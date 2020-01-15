طقس الأربعاء: انخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق.. وتصل إلى صفر شمال المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الأربعاء)، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. وأشارت التوقعات إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر. وتسجل مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ30 درجة مئوية، فيما تسجل عرعر وطريف ورفحاء أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى صفر درجة مئوية.

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