بالصور: برعاية وزير الداخلية.. تخرج دورة أمن وحماية المنشآت والبحث والتفتيش بمعهد محمد بن نايف بالشرقية

احتفلت قوات أمن المنشآت، اليوم الثلاثاء، بتخريج الدفعة رقم 3 ورقم 20 من دورة دوريات أمن وحماية المنشآت والبحث والتفتيش، وذلك بمعهد محمد بن نايف لحماية وأمن المنشآت بالمنطقة الشرقية، برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وبحضور مساعد الوزير لشؤون العمليات الأمنية الفريق أول سعيد القحطاني.

وأظهرت صور جانباً من فعاليات الحفل الذي تضمّن تخريج 1176 خريجاً، تم تدريبهم على جميع الدورات التأسيسية والتخصصية لحماية وأمن المنشآت والتدخل السريع ومكافحة الإرهاب والرماية على كافة أنواع الأسلحة. كما تضمّن الحفل استعراضاً لمهارات الخريجين في رماية الثقة وفرضية ميدانية في مجال مكافحة الإرهاب والتدخل السريع والقيادة التخلصية، وفي نهاية الحفل تم تكريم الأوائل والمتفوقين من الخريجين والمشرفين على الدورة.