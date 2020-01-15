تعليم جدة يشارك في فعاليات الحديقة الثقافية

ويمكن الجناح الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات، وبإشراف مشرفات ومعلمات من مدارس حكومية وأهلية، من خوض تجارب فكرية مثمرة.
وتنقسم الأركان المقدمة للطفل إلى عدة أقسام منوعة بين أركان وندوات ومسرحيات وورش عمل
ويضم الجناح عددا من الأركان التي تسعى لتقديم الإفادة للطفل، أهمها ركن «الحكواتي» الذي يستضيف شخصيات ذات خبرات عالية في سرد القصص وجذب انتباه الطفل ليستمتع بالحكاية،
وهناك ركن «العب وتعلم » الذي يسعى إلى تحقيق الريادة في تمكين الأجيال عبر تقديم خدمات ومنتجات نوعية ومتجددة، وركن «كون الكلمة من خلال الأحرف » الذي يركز على يرسيخ بعض المفاهيم السلوكية الإيجابية عن المواطنة والقيم المستهدفة للطفل، وأخيرا ركن «يداك تبدع» القائم على إبداع أطفالنا في مهارة القص واللصق، والتي تعزز نمو الذوق الفني لدى الطفل.
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