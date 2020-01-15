السيطرة على حريق مجمع بيع الأجهزة الكهربائية بجدة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على حريق بمجمع تجاري لبيع الأدوات الكهربائية .

وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني أن عمليات 911 تبلغت في تمام الساعة 15:15 عن حادث حريق في مجمع تجاري بحي العزيزية وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والتي بلغت 13 فرقة إطفاء وإنقاذ بالإضافة إلى المعدات المساندة، وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق بعدد من المحلات بمجمع تجاري نشاطه بيع الأدوات الكهربائية وتبلغ مساحة الاحتراق 30x20 م، وتمت السيطرة على الحريق ولم تسجل أي إصابات.

وأهاب القرني إلى جميع أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة توفير وسائل السلامة بمواقعهم والمحافظة على عمل الصيانة الدائمة لها متمنيًا السلامة للجميع