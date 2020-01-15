مغردون: قرار تقديم الاختبارات جنب الطلاب إرباك التوقف

شهد كثير من مواقع التواصل الاجتماعي أمس احتفاء كبيرا بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بخصوص تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، حيث تفاعل الطلاب والطالبات بشكل خاص مع هذا الخبر. وفي موقع «تويتر» تصدر هاشتاق #امر_ملكي الترند السعودي الذي تناول الأمر الملكي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني وتصدر «الترند» السعودي بأكثر من 12 ألف تغريدة في وقت وجيز من إعادة تفعيله، كما تم إطلاق هاشتاق آخر بعنوان #تقديم_اختبارات_الفصل_الثاني، وقال مغردون إن القرار يصب في مصلحة الطلاب والطالبات؛ حيث سيُسهم في تحسين نتائجهم دون أن تكون هناك فترة توقف تؤثر على نتائج الطلاب، خصوصا بعد إجازة عيد الفطر. وأضافوا أن القرار قلل من حالة الارباك التي ستحدث بعد عودة الطلاب في الجدول القديم، وذلك لتأدية الاختبارات، الأمر الذي سيسهم بلا شك في تحصيلهم الدراسي. من جانبه، قال محمد الشهراني «إن القرار ثمين بالفعل، فهو يصب في مصلحة الطلاب وأسرهم. ونشكر المقام السامي على الموافقة عليه، وكذلك نشكر وزير التعليم الذي يتلمس مواطن الخلل في الميدان وهمومه». أما المواطن حسن الشهري فقال إن القرار راعى مصلحة الطلاب التعليمية خاصة مع الانقطاع الطويل بين آخر أيام الدراسة وموعد الاختبارات النهائية التي كان مقررا لها بعد عيد الفطر المبارك. وأضاف خالد العمري أن القرار يعكس اهتمام قيادة المملكة الدائم بالعملية التعليمية، وحرصها على مصلحة أبنائها الطلاب والطالبات. أما وكيل ثانوية صقر قريش في محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير عبدالله الشهري، فقال: «نشكر خادم الحرمين الشريفين على هذا القرار الذي سيسهم في تحسين نتائج الطلاب دون أن تكون هناك فترة توقف تؤثر على نتائج الطلاب».



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