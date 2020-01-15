إلزام مطابخ الحنيذ والمندي بشروط تراعي البيئة وتضمن الجودة

فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية جملة من الشروط على مطاعم طهي «الحنيذ والمندي»، استهدفت مراعاة البيئة، ونظافة وجودة المنتج.

وألزمت الوزارة تلك المطاعم بتوفير عدد من المواقد التي تعمل بالغاز أو المواقد الكهربائية لمنع التلوث بالدخان والحفاظ على البيئة، وأن يكون لكل تنور غطاءان معدنيان من الصلب الذي لا يصدأ وبمساحة علوية لفتحة التنور، على أن يكون الأول مثقوبا في مركزه، والثاني غير مثقوب، ولا بد أن يكون هناك مجرى بجانب التنور بعرض 30 سم وعمق 60 سم لوضع الرمل والتراب الخاص بعملية الطهي.

كما ألزمت جميع المطابخ بأن توفر قماشا من طبقتين، على أن يكون سميكا مثل قماش الخيام يوضع فوقه الرمل لإحكام غلق التنور ومنع تسريب حرارة الطهي، مع الالتزام بغسل القماش بشكل يومي ليكون نظيفا، كما منعت استخدام البراميل الحديدية أو المعدنية لهذا الغرض.

جاء ذلك في لائحة الاشتراطات الصحية للمطاعم والمطابخ التي اطلعت عليها «دوت الخليج» والصادرة حديثا عن الوزارة.

اشتراطات إضافية

وشملت الاشتراطات التي فرضتها الوزارة كذلك توفير شوايات تعمل بالكهرباء أو بالغاز أو بالفحم النباتي أو الحجر البركاني، على أن تزود كل شواية وجميع مصادر الحرارة بالمطبخ بقمع مخروطي من (الاستيل)، لتجميع وسحب الدخان والروائح غير المرغوب فيها والأبخرة، وتكون متصلة بمدخنة بقطر مناسب لا يقل عن (50 سم) خارج مبنى المنشأة، وبارتفاع أعلى بناية مجاورة بمترين، وتزود الأقماع بفلاتر (مرشحات) للزيوت والدخان ذات كفاءة عالية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وتكون مجهزة بمراوح شفط ذاتية الغلق مثبت عليها شبك معدني ضيق غير قابل للصدأ، ويراعى تطبيق ممارسات التصنيع الجيد والممارسات الصحية الجيدة أثناء كافة المراحل الإنتاجية وتداول المواد الغذائية.

صالة تقديم الطعام

كما ألزمت الوزارة جميع مطابخ المندى والحنيذ بأن تكون صالة تقديم الطعام في الجزء الأمامي من المنشأة المطل على الشارع العام، وتكون مفتوحة ويمنع تقسيمها إلى غرف مستقلة، مع إمكانية وضع حواجز قصيرة، وتؤثث هذه الصالات بالأثاث الملائم من الطاولات والكراسي وأدوات الخدمة، ويكون ديكور وأثاث صالة التقديم للمنشآت ذات النشاط البيئي أو ذات الطابع المحلي الخاص طبقا لطبيعة بيئة المنطقة، كتأثيث الصالة على الطراز العربي، حيث تكون جلسة الرواد على الأرض المفروشة بالسجاد والوسائد.

Advertisements

شروط

توفير مواقد تعمل بالغاز أو الكهرباء

لكل تنور غطاءان معدنيان من الصلب

مجرى بجانب التنور بعرض 30 سم وعمق 60 سم

قماش سميك من طبقتين يوضع فوقه الرمل

غسل القماش يوميا

منع استخدام البراميل الحديدية أو المعدنية