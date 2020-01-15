460 ألف مراجع لمستشفى الملك فهد

قالت صحة المدينة المنورة إن مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة قدم خدماته الطبية خلال العام الماضي لـ465,768 مراجعا، حيث بلغ عدد المراجعين لقسم الطواري 147,898 مراجعا، فيما استفاد 136,522 مستفيدا. وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أُجريت 4854 عملية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 855 عملية، كما استفاد حوالي 54885 من الخدمات المقدمة في قسم التأهيل الطبي، وتم إجراء أكثر من 2028877 فحصا مخبريا خلال العام الماضي، و137370 إجراء إشعاعيا شملت جميع أنواع الأشعة التي تساعد في تشخيص الحالات، كما تم صرف 512575 وصفة علاجية خلال الفترة ذاتها. وقدم مركز الأسنان التخصصي خدماته لـ76817 مراجعا خلال نفس الفترة، فيما أجريت أكثر من 39112 جلسة غسيل كلوي في مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى، وزار مركز الغدد الصماء والسكري 53368 مراجعا، وأكثر من 5734 مراجعا لمركز الأورام وأمراض الدم، كما عمل قسم الرعاية المنزلية على زيارة 6315 مريضا في منازلهم خلال العام الماضي، مقدما كافة الخدمات الطبية.



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