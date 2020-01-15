زراعة تبوك توعي المربي بترقيم الإبل

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، ممثلا في قسم الإرشاد البيطري، محاضرة توعوية عن ترقيم الإبل، وذلك في مسرح الفرع، بحضور عدد من مربي الإبل وأصحاب المنشآت البيطرية بالمنطقة. وهدفت المحاضرة التي أقيمت بالتعاون مع شركة آل مترك للخدمات البيطرية، إلى التعريف بأهمية الترقيم الإلكتروني للإبل، وكيفية زراعة الشريحة الإلكترونية داخل الحيوان، وطرق عملها. وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بتبوك، المهندس هزاع الأفنس الرويلي، أن الترقيم يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مفصلة عن أعداد الحيوانات وأنواعها، وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع لمتابعتها والعناية بها، بناءً على معلومات دقيقة والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتحسين الإنتاجية. إضافة إلى المحافظة على الصحة العامة، وإنشاء سجل خاص لكل حيوان، وتفعيل نظام الإنذار المبكر، وتطبيق برنامج التحصين المتكامل، وتقديم خدمات بيطرية منظمة.



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