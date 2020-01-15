تطوير بنية الغضا وتحويلها لمدينة سياحية

جاء ذلك خلال زيارته مهرجان الغضا للثقافة والفنون الـ18 للاطلاع على فعالياته وبرامجه وأنشطته، بحضور كبار المسؤولين في المنطقة والمحافظة والجهات الحكومية والأمنية والأهلية وأعضاء لجنة التنمية بالمحافظة.
فعاليات
اطلع أمير القصيم فور وصوله للمهرجان على الفعاليات الترويجية والترفيهية والرياضية والثقافية، إضافة إلى جناح «مصر» الضيف الدولي للمهرجان، وجناحي منطقتي حائل والشرقية، وكذلك معرض زراعة التوعوي الذي يستعرض طرق وحملات النظافة لمتنزهات الغضا، ومعرض شهداء الواجب بالمنطقة، وجناح أعلام من عنيزة، وعدد من المعارض التي تحاكي التراث وما تتضمنه من مشغولات ومصنوعات أثرية وغيرها من الفعاليات التي تستهوي زوار المهرجان. وكرم أمير القصيم العاملين والشركاء في المهرجان.
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