أمير الشرقية يؤكد أهمية العمل الخليجي



التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بمكتبه في ديوان الإمارة، الثلاثاء، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري، بمناسبة تعيينه مؤخراً. ونوه بما توليه قيادة المملكة ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تطوير وتحفيز العمل الخليجي المشترك، مبينا أهمية مواصلة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، والعمل نحو إيجاد قاعدة صلبة للعمل الخليجي الاقتصادي المشترك، مشيرا لأهمية الاستفادة من استضافة المملكة لقمة دول العشرين، وإبراز الفرص الاقتصادية التي تحظى بها دول الخليج.

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