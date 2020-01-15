عاجل-خادم الحرمين ايوافق على تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب

وشملت الموافقة على تجديد عضوية كلٍ من (الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والدكتور زهير بن صلاح العبدالجبار، والدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي) لمدة ثانية في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تضمنت الموافقة على تعيين كلٍ من (الدكتورة ايمان بنت هباس المطيري، والدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، والدكتور أيمن بن أسعد عبده) كأعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة.
ورفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين، على الدعم المستمر والدائم لقطاع التعليم عمومًا ولهيئة تقويم التعليم والتدريب خصوصًا، ودعم مشروعاتها التطويرية الهادفة إلى تقويم التعليم والتدريب وتحسين جودتهما .
وأكد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، بدور الهيئة وأعمالها في تقويم التعليم والتدريب واختيار الكفاءات والخبرات الوطنية المميزة للمشاركة في حوكمة أعمالها بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.
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