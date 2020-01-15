بعد غلام.. ظهير جزائري جديد يدخل اهتمامات مارسيليا الفرنسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل نوفل خاسف، الظهير الأيسر لفريق نصر حسين داي الجزائري، اهتمامات نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وفقا لما كشفته تقارير إعلامية.

وكشف موقع "فوت ميركاتو"، المتخصص في متابعة أخبار الانتقالات في فرنسا، أن اللاعب الجزائري صاحب الـ22 سنة يوجد ضمن القائمة المختصرة للاعبين الذين يرغب نادي الجنوب الفرنسي في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وكان بطل نسخة سنة 1993 من دوري أبطال أوروبا أبدى في وقت سابق اهتماما بالنجم الجزائري المخضرم فوزي غلام، من دون أن يتقدم بعرض رسمي لإدارة ناديه نابولي الإيطالي لضمه.

ويملك خاسف في رصيده 77 مباراة مع نادي نصر حسين داي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وأهدى 10 تمريرات حاسمة.

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كما خاض مباراة وحيدة مع المنتخب الأولمبي الجزائري، وبالتحديد تلك التي جمعته بالمغرب العام الماضي، ويوجد على رأس قائمة المرشحين لتدعيم مركز الظهير الأيسر في منتخب الجزائر الأول خلال الفترة المقبلة.

ويشهد الدوري الفرنسي زحفا جزائريا كبيرا، حيث شهد الميركاتو الصيفي الماضي انتقال إسلام سليماني لموناكو، كما انضم رياض بودبوز لسانت إيتيان، وآدم وناس لنيس، كما تعاقد هشام بوداوي وهيثم لوصيف مع نيس وأنجيه على الترتيب، فضلا عن انتداب بوردو لعيسى بودشيشة، موهبة وفاق سطيف الجزائري.

يذكر أنه سبق لعدة لاعبين جزائريين أن حملوا قميص أولمبيك مارسيليا، منهم جمال بلماضي المدرب الحالي لمنتخب "محاربي الصحراء".