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«41 ثانية صادمة».. رجل يصطاد الغزلان بوحشية.. فما مصيره؟

41 ثانية صادمة، أظهرت مدى وحشية أحد الأشخاص في صيد الغزلان، مستخدمًا سلاحًا غير مخصص للصيد.

مقطع الفيديو، الذى تناقلته وسائل التواصل، أثار حالة من الغضب بين روادها، إذ يظهر المقطع رجلاً يلاحق الغزلان بشكل وحشي.

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بدوره، أكد نائب رئيس هيئة الحياة الفطرية، هاني تطواني، أن الهيئة اتخذت إجراءات التقصي للمقطع المتداول لتحديد موقع ونوع الغزلان التي تم اصطيادها، وإحالة الأمر للأمن العام ليتم النظر والتحري الالكتروني للحساب الذي نشر المقطع.

وفيما يخص العقوبات، قال «تطواني»، في تصريح له، إن الغزلان من أنواع الصيد الممنوع صيدها في جميع الأوقات، وهذا في حد ذاته مخالفة، كذلك نوع السلاح المستخدم مخالف، مشيرًا إلى أن الغرامات قد تصل 20 ألف ريال، وتقل حسب المحكمة ومصادرة الأسلحة المستخدمة.

وأضاف أن الهيئة تعنى بضبط نظام الصيد، وتطبيق العقوبات، مشيرًا إلى أنه جاري التأكد من مكان الواقعة.