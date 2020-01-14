كيكي سيتين.. قاهر الريال وبرشلونة وعاشق الكرة الهجومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تولى المدرب المخضرم كيكي سيتين مهمة المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني خلفا لإرنستو فالفيردي، الذي أقيل من منصبه لعدم رضا إدارة النادي الكتالوني على النتائج.

ووقع سيتين، مدرب ريال بيتيس السابق، عقدا مع برشلونة لمدة عامين ونصف العام حتى صيف عام 2022، ليخلف المدرب السابق وفالفيردي ويعود للتدريب مجددا من بوابة النادي الكتالوني.

وكانت آخر تجارب سيتين هو تدريب بيتيس، الذي رحل عن صفوفه بنهاية الموسم الماضي، الذي قاد فيه الفريق الأندلسي الصغير لهزيمة العملاقين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.

سيتين اللاعب ولقب وحيد





بدأ كيكي سيتين مسيرته في كرة القدم كلاعب لفريق راسينج الإسباني عام 1977، ثم انتقل منه إلى أتلتيكو مدريد في عام 1985، ومنه إلى لوجرونيس عام 1988.

وعاد سيتين مجددا لراسينج عام 1993 ثم انضم إلى ليفانتي عام 1995 قبل أن يعتزل كرة القدم في عام 1996.

وشارك لاعب الوسط الإسباني في 503 مباريات مع جميع الأندية في كل البطولات، وسجل خلالها 99 هدفا وصنع 4 أخرى.

وانضم سيتين لمنتخب إسبانيا عام 1985 ولعب 3 مباريات فقط، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ووجد في قائمة اللاروخا بكأس العالم عام بالمكسيك، لكنه لم يشارك في أي لقاء حتى ودعت إسبانيا المنافسات أمام بلجيكا في ربع النهائي.

ولم يتوج سيتين في مسيرته سوى بلقب وحيد هو كأس السوبر الإسباني مع أتلتيكو مدريد موسم 1984-1985.

خبير في إسبانيا بدون ألقاب





درب سيتين عدة أندية بداية من عام 2001 وجميعها في إسبانيا أيضا بداية من عام 2001 مع راسينج حتى رحل عنه عام 2003 ليتولى تدريب بوليديبورتيفو إيخيذو ثم يو دي لوجرونيس عام 2007، ومنه إلى ديبورتيفو لوجو عام 2009.

بعد ذلك، درب سيتين لاس بالماس عام 2015 حتى رحل عنه عام 2017 ليتولى تدريب ريال بيتيس قبل رحيله في مايو/أيار عام 2019، رغم احتلال المركز العاشر بالدوري الإسباني في الموسم الماضي، والتأهل لثمن نهائي "الدوري الأوروبي" ونصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا.

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وكانت تجربة سيتين الوحيدة في المنتخبات هي تولى مسؤولية منتخب غينيا الاستوائية في يوليو/تموز عام 2006 حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2008، ولعب الفريق تحت قيادته مباراة وحيدة خسر خلالها 0-3 أمام الكاميرون في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا بمصر.

وقاد سيتين جميع الأندية في 351 مباراة بكل البطولات، وحقق الفوز في 129 مباراة وخسر 132 مباراة وتعادل في 90 مباراة.

قاهر برشلونة وريال مدريد في عقر دارهما





يملك كيكي سيتين رقما مميزا، حيث غنه المدرب الوحيد خلال آخر 10 سنوات، الذي نجح في تحقيق الفوز على برشلونة وريال مدريد في ملعبيهما "كامب نو" و"سانتياجو برنابيو"، في الموسم نفسه من الدوري الإسباني.

وقاد سيتين ريال بيتيس للفوز على برشلونة بملعب "كامب نو" 4-3 في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، بالجولة 12 من الدوري الإسباني الموسم الماضي.

كذلك فاز بيتيس مع سيتين على ريال مدريد في البرنابيو بنتيجة 0-2، بالجولة الأخيرة من الموسم الماضي للدوري الإسباني في مايو/أيار 2019.

يذكر أن هذه الهزيمة كانت الثانية للريال أمام بيتيس مع سيتين، حيث خسر الفريق الملكي 0-1 بملعب سانتياجو برنابيو أيضا في سبتمبر/أيلول عام 2017، بالجولة الخامسة من موسم 2017-2018 بالدوري.

عاشق للكرة الهجومية

ومن المعروف عن كيكي سيتين اعتماده على طرق لعب هجومية، حيث يستلهم طريقة لعبه من أسلوب الهولندي يوهان كرويف أسطورة برشلونة كلاعب ومدرب، الذي بناه على فكرة الكرة الشاملة والاستحواذ.

سيتين له أيضاً تصريح شهير يعود إلى عام 2016، حيث قال وقتها: "كنت دائماً أشعر أن بإمكان كرة القدم أن تُلعب بشكل أفضل، لكنني لم أرَ ذلك بعيني حتى قام يوهان كرويف بإظهار هذه الفكرة للجميع".

وأثناء توليه تدريب ريال بيتيس، قدم سيتين مستوى مميزاً مع فريقه الذي كان الوحيد الذي نجح في التغلب على برشلونة في ملعب كامب نو وريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو خلال آخر 10 أعوام.

وفي آخر تجاربه التدريبية، قاد كيكي سيتين ريال بيتيس في 97 مباراة نجح خلالها لاعبو الفريق في تسجيل 139 هدفاً، لكن شباك الفريق استقبلت عددا كبيرا أيضا من الأهداف (143 هدفاً).