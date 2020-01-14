هل يؤثر تقديم الاختبارات النهائية على أسابيع الدراسة الأساسية؟

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال نائب وزير التعليم، الدكتور عبد الرحمن العاصمي: إن قرار تقديم الاختبارات النهائية لم يؤثر على عدد الأسابيع الدراسية الأساسية.

وتابع العاصمي خلال مداخلة مع قناة العربية أنه لن يكون هناك أي ضغط على المعلمين أو الطلاب فيما يتصل باستكمال المناهج.

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وأضاف نائب وزير التعليم أن القرار استفاد من أيام العمل المتبقية في شهر رمضان المبارك، حيث كانت الإجازة مقررة في الرابع عشر من رمضان، وأخّرتها الوزارة إلى نهاية أيام العمل الحكومي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر اليوم أمرًا كريمًا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ الموافق 14/ 5/ 2020م.

وطبقًا لجدول التقويم الدراسي الجديد ستكون بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي المجتازين لمعايير التقويم يوم الخميس 30/ 4/ 2020م الموافق 7/ 9/ 1441هـ، بينما ستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 3/ 5/ 2020م الموافق 10/ 9/ 1441هـ.

وبعد تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الثاني فإن بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية ستبدأ يوم الاثنين 18/ 9/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10/ 10/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 19/ 10/ 1441هـ، وعودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26/ 12/ 1441هـ، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4/ 1/ 1442هـ، وبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد 11 محرم.

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