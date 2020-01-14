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2020-01-14 الشؤون الاقتصادية يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية عالميًّا ناقش أهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل متابعات الخليج 365 - واس عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ستريت استيت البنكية).

وتضمن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالمياً، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي وأبرز التوصيات حيالها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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