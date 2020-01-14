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أطعمة عفنة وفاسدة في مطاعم ومحلات أبها

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2020-01-14

أطعمة عفنة وفاسدة في مطاعم ومحلات أبها

رصد مخالفات منها تدني مستوى النظافة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

رصدت فرق الرقابة التابعة لبلدية سلطان عددًا من المنشآت المخالفة لتطبيق للاشتراطات الصحية.

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وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية خلال جولتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية رصدت إحدى المنشآت التي تقوم بتجهيز منتجات غذائية فاسدة وفي بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية والتي تعد مخالفة صريحة، موضحةً أنه خلال البحث تبين وجود عدة ملاحظات منها؛ تدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين فيه، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين، إضافة إلى وجود مواد غذائية فاسدة ظهرت عليها علامات التعفن.

ونوهت بأنه تم إعداد محضر لإتلاف المضبوطات من اللحوم البيضاء الفاسدة، والتي بلغت بنحو 150 كجم، إضافة إلى كمية من الخبز غير الصالح للاستهلاك الآدمي، كما تم إغلاق المنشأة وإشعارها بضبط مخالفة وغرامة بذلك لتطبيق النظام بحقه.

وأكدت البلدية أنها لن تتوانى في تعقب كافة المطاعم والمنشآت المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، داعية المواطنين والمقيمين بمشاركة البلدية في حال ملاحظة أي مخالفة بلدية، وذلك من خلال ‏الإبلاغ على رقم البلاغات الموحد (940).

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