كومسكور: المملكة ستصبح من أفضل 10 أسواق للسينما

2020-01-14

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال أرتورو غيلين من شركة كومسكور التجارية: ستصبح المملكة من أفضل 10 أسواق للسينما على مدار الأعوام المقبلة، ونتطلع إلى مساعدة الصناعة على النمو ككل من خلال بياناتنا وتحليلاتنا.

وتابع لموقع Alpha الذي يوفر رؤية لخبراء صناعة السينما: تمتلك الرياض جزءًا مهمًا من سوق السينما في المملكة، وتشير التوقعات إلى أنه سينمو في مناطق مثل جدة ومدن أخرى.

وتقدم شركة كومسكور خدمات تحليلية؛ لمساعدة المسوقين وخبراء السينما على تحسين مبيعات التذاكر، وقاست إيرادات شباك التذاكر في المملكة لتغطية جميع إصدارات الأفلام، في أعقاب افتتاح دور السينما بعد توقف دام نحو 3 عقود، ويشمل القياس 100% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر.

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ويُذكر أن شركة الأبحاث غلوبال نيوز واير، قالت: إنه من المتوقع أن تبلغ قيمة حجم سوق السينما السعودية أكثر من 1.2 مليار دولار (4.6 مليار ريال) بنهاية عام 2030، وسيوفر آلافًا من فرص العمل المباشرة في عام 2020.

وتلتزم حكومة المملكة بتحسين نوعية حياة متابعات الخليج 365 من خلال تطبيق رؤية 2030، كما تعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص من خلال الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة للقطاع غير النفطي، والسينما إحداها.

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