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وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة البلوي المتوفى مع زوجته وابنتيه
إمام مسجد الإمام محمد بن المنكدر وتوفوا في حادث مروري
متابعات الخليج 365 - الرياض
واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسرة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الفاضلي البلوي إمام مسجد الإمام محمد بن المنكدر بتبوك الذي توفي هو وزوجته واثنتان من بناته إثر حادث مروري أليم.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بتبوك الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي وعدد من المسؤولين بالفرع، حيث نقل خلال الزيارة تعازي ومواساة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لأسرة الفقيد، ودعائه للمتوفين بالرحمة والمغفرة، ولذويهم بالصبر والسلوان، وللمصابين بالشفاء العاجل.
من جانبه، عبر الشيخ إبراهيم الفاضلي البلوي والد المتوفى عن شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على مشاعره الصادقة ومواساته وأسرته بمصابهم الجلل، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يغفر للمتوفين وأن يرزقهم الصبر والسلوان.
يشار إلى أن الشيخ عبدالله بن إبراهيم البلوي إمام مسجد محمد بن المنكدر بتبوك والمعلم بثانوية بدر قد وافته المنية هو وزوجته المعلمة في تحفيظ القرآن الكريم واثنتين من بناته بعد تعرضهم لحادث مروري مروع أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة، رحمهم الله جميعًا وأسكنهم فسيح جناته.
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