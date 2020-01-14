السعودية | مصادر"العربية.نت".. تكشف حقيقة تعيين امرأة مديرا لتعليم جدة

شكرا لقرائتكم مصادر"العربية.نت".. تكشف حقيقة تعيين امرأة مديرا لتعليم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت مصادر مطلعة في وزارة التعليم السعودية لـ"الخليج 365"، أن تعيين ندى السماعيل في المرتبة الرابعة عشرة، ليس تكليفاً بإدارتها الذي يشرف عليها حالياً الدكتور سعد المسعودي وإنما ترقية على المرتبة فقط.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته الثلاثاء على تعيين ندى بنت صالح السماعيل، في وظيفة مدير عام تعليم محافظة جدة بالمرتبة الرابعة عشرة، عبر خبر بثته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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و تحمل السماعيل درجة الماجستير في التربية من جامعة الملك سعود بالرياض، فيما شغلت منصب مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم، كما عملت في التعليم والإشراف التربوي، إلى جانب شغلها لمنصب رئيسة قسم ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.

بينما كُلّف الدكتور سعد المسعودي بتولي منصب مدير عام للتعليم بجدة قبل نحو 5 أشهر، بقرار من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إثر تقلد الأول العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية.

ونال الدكتور سعد المسعودي، درجة الدكتوراه في الأحياء الدقيقة الطبية من كلية كارديف بجامعة ويلز في بريطانيا، ومن أبرز المناصب التي تقلدها إدارة مركز تطوير التعليم الجامعي، و الإشراف على برامج تنمية الإبداع والتميز بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة.