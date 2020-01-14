الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الثلاثاء

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.4 % عند 8475 نقطة (+ 34 نقطة)، مواصلاً صعوده لرابع جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وارتفع سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم الثلاثاء بنسبة 0.29 % ، وأغلق عند 34.85 ريال للسهم.

من جهة أخرى ارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” بنحو 1 % عند 66.40 ريال و93.20 ريال على التوالي.

وأغلق سهم “أسلاك” عند 19.94 ريال (+ 6 %)، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو عامين ونصف، وسط تداولات نشطة على السهم تجاوز الـ 1.6 مليون ريال.