الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الثلاثاء

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.4 % عند 8475 نقطة (+ 34 نقطة)، مواصلاً صعوده لرابع جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.
وارتفع سهم شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم الثلاثاء بنسبة 0.29 % ، وأغلق عند 34.85 ريال للسهم.
من جهة أخرى ارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” بنحو 1 % عند 66.40 ريال و93.20 ريال على التوالي.
وأغلق سهم “أسلاك” عند 19.94 ريال (+ 6 %)، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو عامين ونصف، وسط تداولات نشطة على السهم تجاوز الـ 1.6 مليون ريال.
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