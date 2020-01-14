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تحذير عاجل من سفارة المملكة في أنقرة للسعوديين بتركيا

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أصدرت سفارة المملكة في أنقرة، مساء الاثنين، تنبيها للسعوديين حول الاستثمار وشراء العقارات في تركيا.
وكتبت السفارة في بيان لها تحت عنوان “تنبيه”: “على المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا، الإلمام الكامل بالقوانين في البلاد، ومعرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظا لحقوقهم”.

وأضاف البيان: “أن السفارة تنبه المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة، أو القنصلية العامة في إسطنبول، لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها”.

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