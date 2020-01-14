“مكافحة المخدرات” تعلن نتائج القبول النهائي لعدد من الرتب العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتب (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول ـ جندي) للرجال.
وأوضحت أنه سيتم استقبال المتقدمين يوم الأحد الموافق 24 جمادى الأولى 1441هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً، وذلك في معهد الأمير محمد بن نايف لمكافحة المخدرات بالعاصمة الرياض. ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) www.jobs.sa
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