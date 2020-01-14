شاهد: أول تعليق لوزير التعليم على قرار تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني

تقدم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالشكر إلى خادم الحرمين على قرار تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وقال الوزير خلال مقطع فيديو نشره على حسابه عبر تويتر “أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله لموافقته على تقديم اختبارات أبنائنا الطلاب والطالبات للفصل الثاني من هذا العام الدراسي إلى 10 رمضان لكي تنتهي في 21 رمضان”.

وأضاف الوزير “هذا القرار يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين بأبنائه وبناته الطلاب وبتحصيلهم وبالعملية الدراسية وبقطاع التعليم بشكل عام، القرار له آثار إيجابية كبيرة، كما يؤدي القرار إلى استقرار في الحالة النفسية بالنسبة للطلاب ولأسرهم وهذا ما خرجت به الدراسة التي قامت بها الوزارة وهي في مصلحة الطلاب والطالبات واستقرار أسرهم”.

وتمنى الوزير في نهاية حديثه التوفيق والسداد في العملية التعليمية للطلاب والطالبات، وكرر شكره لخادم الحرمين على عنايته بقطاع التعليم.