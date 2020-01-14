ماليزيا تتسلم 10 شيكات تعويضاً لضحايا ومصابي حـادث سقوط رافعة الحرم المكي

سلّم سفير خادم الحرمين لدى ماليزيا، محمود قطان، 10 شيكات خاصة بتعويضات أسر الضحايا والمصابين في حـادثة سقوط الرافعة في الحرم. جاء ذلك خلال حفل عُقد في المجمع الإسلامي ببوتراجايا، حيث تم تسليم 7 شيكات لورثة الراحلين و3 أخرى للمصابين.
وكانت حـادثة سقوط رافعة في الحرم وقعت في الساعة 5:10 مساءً يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2015، وذلك في مشروع توسعة المسجد الحرام؛ حيث خلّفت أكثر من 111 قتيـلاً ونحو 238 جـريحاً. يُذكر أن وزارة الخارجية المصرية كانت أعلنت مؤخراً عن تسلمها 27 شيكاً لقاء التعويضات المستحقة للمصابين والمتوفين. وكان الديوان الملكي أعلن حينها عن صرف مليون ريال لذوي الضحايا الذين سقطوا في الحـادثة، و500 ألف ريال للمصابين.
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