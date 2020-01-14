نشر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تغريدة على حسابه بتويتر، تتضمن جداول تفصيلية لمواعيد الاختبارات والإجازات. وقال آل الشيخ في تغريدته : ” صدر الأمر الملكي الكريم لسيدي خادم الحرمين الشريفين بـ #تقديم_اختبارات_الفصل_الثاني للعام الدراسي الحالي؛ لتكون بدايتها يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ، وذلك بناءً على دراسة رفعتها #وزارة_التعليم #شكراً_خادم_الحرمين” .

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم ينشر جدول تفصيلي لمواعيد الاختبارات والإجازات وتقويم الفصل الصيفي للمدارس الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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