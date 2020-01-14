السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء كريري وعتودي وعواجي



جيزان 19 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 14 يناير 2020م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء ، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو وأسر الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهداء الذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

// انتهى //

21:39ت م

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جيزان 19 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 14 يناير 2020م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي وأسر الشهداء رقيب أول علي بن عبده كريري ، والجندي أول ماجد بن يحي عتودي والجندي أول وليد بن أحمد عواجي من منسوبي القوات البرية ، الذين استشهدوا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء ، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم أعرب ذوو وأسر الشهداء عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهداء الذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.// انتهى //21:39ت م0222

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