السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يدشن ملتقى (إرادة وريادة) بغرفة حفر الباطن



حفر الباطن 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، فعاليات ملتقى (إرادة وريادة )، الذي تنظمه غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجهات تمويليه مهتمة بقطاع الأعمال، وذلك بمقر الغرفة.

وافتتح سموه المعرض المصاحب للملتقى وتجول على أجنحته، مستمعا لشرح مفصل عن أنشطة الجهات المشاركة.

وشارك سمو محافظ حفر الباطن في إحدى الورش المتخصصة في قطاع الأعمال وحث المشاركين فيها على توسيع آفاق عملهم بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ثم كرم المشاركين والداعمين للملتقى.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري عن شكره لسمو المحافظ على رعايته الملتقى الذي يستمر يومين ودعمه سير أعمال الغرفة بشكل عام ولجنة ريادة الأعمال بشكل خاص، مؤكدا أن أعضاء لجنة ريادة الأعمال حريصون على نجاح الملتقى وأن يحقق المأمول من إقامته .

ولفت الانتباه إلى أن الغرفة ممثلة في لجنة ريادة الأعمال تسعى بشكل مستمر لتنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال لدعم فرص التوطين والاتجاه نحو اقتصاد مزدهر، والارتقاء بثقافة العمل الحر من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة وأسس بناء المشروعات الصحيحة وخيارات التمويل المناسبة، مضيفا أن غرفة حفر الباطن تحرص على الاهتمام بدعم التوجهات الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني ومساعدة رواد ورائدات الأعمال من أبناء وبنات الوطن من خلال إقامة الملتقيات والبرامج التي تسهم في رفع الإثراء الاقتصادي والمعرفي للمستفيدين منه.

من جهته أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة ريادة الأعمال سلمان العقيل أهمية الملتقى الذي يأتي من أجل الإسهام في تنمية وتطوير وتوجيه ودعم قطاع الأعمال ومساعدتها في التغلب على المعوقات ونشر ثقافة العمل الحر، مشيرا إلى أن الملتقى يقام تحت شعار شباب طموح يتحدى كل الظروف، ويسعى لإتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال للتعرف على منتجات وخدمات مشروعات الشباب والشابات ودعمها، حتى تكون هناك منشآت مؤهلة للمنافسة داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى تثقيف شباب وشابات الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة التي ستُقدم في المعرض، وتحث الشباب والشابات على طرح أفكارهم وأخذ زمام المبادرة فيها، وتسليط الضوء على بعض التجارب الشابة الناجحة للاستفادة منها، والتعرف على ما تقدمه الجهات الممولة والداعمة لمشروعات شباب و شابات الأعمال .

وبين أن ملتقى إرادة وريادة يركز على 3 محاور هي التجارب الناجحة في المشروعات الشبابية الريادية داخل وخارج المحافظة بهدف الاستفادة والإلهام للمشروعات القائمة والجديدة، وكذلك تأسيس المشروعات وتطويرها من خلال الإسهام في تأسيس منشآت صغيرة ومتوسطة وتأسيس ثقافة وممارسات جديدة للمشروعات القائمة بهدف تنميتها، أما المحور الثالث فيعنى بفرص التمويل من خلال تقديم حلول تمويل ذاتية وفرص تمويل من القطاع الحكومية والخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة.

// انتهى //

21:13ت م

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