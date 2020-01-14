السعودية اليوم / ربيع لوقة والحزول بمنطقة الحدود الشمالية يجذب المتنزهين



رفحاء 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

حظيت المناطق البرية في قرية لوقة ومنطقة الحزول "100 كيلو متر غرب رفحاء"وما جاورها بمنطقة الحدود الشمالية بربيع مميز هذا العام .

وشهدت إقبالاً متزايداً من قبل المتنزهين وهواة الرحلات البرية من مناطق المملكة المختلفة للاستمتاع بالمناظرالخلابة وممارسة هواياتهم المتنوعةوالمختلفة في أجواء ربيعية جميلة.

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20:31ت م

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