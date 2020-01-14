شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد تطوير وتحفيز العمل الخليجي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

• أهمية مواصلة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي

• العمل نحو إيجاد قاعدة صلبة للعمل الخليجي الاقتصادي

• إبراز الفرص الاقتصادية لدول الخليج

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما توليه قيادة المملكة الحكيمة ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على تطوير وتحفيز العمل الخليجي المشترك.

وأشار سموه، خلال لقائه، اليوم، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، بمناسبة تعيينه مؤخراً، إلى أهمية مواصلة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، والعمل نحو إيجاد قاعدة صلبة للعمل الخليجي الاقتصادي المشترك، وأهمية الاستفادة من استضافة المملكة لقمة دول العشرين، وإبراز الفرص الاقتصادية التي تحظى بها دول الخليج، متمنياً سموه للدكتور المشاري التوفيق في مهام عمله.

من جهته، أعرب الدكتور المشاري، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على كلماته وتحفيزه لأعمال ونشاطات الاتحاد، منوها بدعم وتحفيز سموه، مؤكداً حرص الاتحاد على تطوير أعماله، وإيجاد قاعدة للعمل الخليجي المشترك اقتصادياً.